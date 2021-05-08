Horoz’da Çetin şoku

SÜPER Lig'de 2 yıllık maceranın ardından küme düşen Yukatel Denizlispor'da eleştiri oklarının hedefi olan yönetim, 31 Mayıs'a genel kurul kararı alırken, başkan Ali Çetin, göreve yeniden aday olmayacağını açıkladı. Başkan Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan Çetin, 3 sezondur takımda başkanlık görevini yürüttüğünü belirtti.

'ÜZÜNTÜM ÇOK BÜYÜK'

Takım küme düştüğü için derin bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getiren Çetin, "Bütün dünyanın olduğu gibi korona virüs pandemisinden biz de çok etkilendik. Pandemiden önce Denizlispor kötü yerde değildi. Tek başına sadece yönetim kurulunun mücadelesiyle bu işin olmayacağını biliyorduk. Yapamadık. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın dışında destek alamadık" dedi. Takımın yeniden hak ettiği

yere gelme-si için şeh-rin birleşip canla başla mücade-le etme-si gerekti-ğine vurgu yapan Çetin, "Bu kulüp nasıl düştüyse öyle de kal-kar. Bu bayrağı son ana kadar hakkıyla taşıdığı-mızı düşünüyorum. 31 Mayıs'ta kongre var. Biz insanlar isteyince gitmeyiz. Biz isteyince gideriz. Şimdi istiyoruz. Son düdüğe kadar kulübümüzün bayrağını sallayacağız. Kongre gününde çiçeklerimizle yeni gelen yönetimi karşılarız. Elimizden gelen desteği de veririz. Biz buraya küfür, hakaret yemeye gelmedik" dedi.



BORÇ YAKLAŞIK 9 MİLYON EURO

DENİZLİSPOR'UN mali durumuna ilişkin açıklama yapan başkan Ali Çetin, "Yönetim toplantısını basıp, 'Bu kulüpte et yok' dendiği zamanlarıçok iyi bilmek lazım. Fırıncının ekmek vermediği, otellerin rezervasyon yapmadığı dönemden bugünlere geldik. 35 milyon 543 bin TL borçla kulübü aldık. Yapılan sözleşmeler ve diğer ödemelerle bu rakam 73 milyon 300 bin TL'ye yükseldi. O günkü döviz kuruna göre karşılığı 11 milyon 71 bin Euro. Kapı kapı dolaşıp, çakmak satarak ve sponsorluklarla, bilet gelirleriyle 40 milyon TL'sini temizledik. Bir sonraki yılda Süper Lig'e 43 milyon 378 bin TL borçla başladık. 30 Nisan 2021 itibariyle 83 milyon 982 bin 467 TL yani 8 milyon 604 bin 761 Euro borcumuz var. Kulübün 85 milyon TL borcu var. Bu da yaklaşık 9 milyon Euro yapıyor" dedi.

SEBAHATTİN ALP