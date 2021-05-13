Denizlispor’da Çetin isyan etti

DENİZLİSPOR Kulüp Başkanı Ali Çetin, 4-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından hakemlere ateş püskürdü. Bu sezon hakemlerin çaldıkları ve çalmadıkları düdükler nedeniyle çok mağdur olduklarını ve keşke ellerinde olsa takımı sahadan çekebileceklerini belirten başkan Çetin "Madem biz burada haksızlığa uğrayacaktık neden maça çıktık. Sezon başından beri seyrettiğimiz tiyatroyu yine seyrettik. Bu camianın sezon başından beri eğer bakarsanız en azından 15 puanı çalındı ve bunun 3 puanı da Galatasaray maçında. Hepsini Allah'a havale ediyoruz. Her şeyin bir sabrı var, biraz geç oldu ama yazıklar olsun diyoruz ve başka bir şey demiyoruz" dedi.

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