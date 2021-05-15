Denizlispor’un veda günü

Spor Toto Süper Lig'de Ege ekibi Yukatel Denizlispor, 42. ve son hafta karşılaşmasında bugün Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor karşılaşması saat 18.00'de başlayacak.

Ligin 39. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla yenilerek lige veda etmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor, ligde 12 maçtır kazanamıyor.



HOROZ SON SIRADA

Ligde 28 puanla ligin son sırasında bulunan Yukatel Denizlispor, iki sezondur mücadele ettiği ligde son maçını bugün oynayacak.

Gelecek sezon mücadelesine TFF 1. Lig'de devam edecek yeşil-siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Hugo Rodallega ile sarı kart cezalısı Sakıb Aytaç forma giyemeyecek. Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Denizli temsilcisi, rakibiyle Süper Lig'de çıktığı 3 müsabakada 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 2 gol atan Horozlar, kendi kalesinde 5 gol gördü.