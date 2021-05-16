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Haberler Denizlispor Gençlerbirliği düştü

düştü

Gençlerbirliği düştü

16.5.2021

SÜPER Lig'de küme düşen 4. takım Trabzonspor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği oldu. 18. dakikada Yusuf'un vuruşu üst direkte patladı. 45'te Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban kaleci Nordfelt'i avladı: 1-0. 52'de Ayite çalımlarla getirip sert vurdu: 1-1. 76'da Stancu'nun kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp auta gitti. 83'te Ekuban'ın pasında Nwakaeme'nin şutu ağlara gitti ancak yapılan VAR kontrolü sonrası faul tespit edilerek gol iptal edildi. 87'de Bakasetas'ın arapasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Afobe skoru belirledi, Gençlerbirliği veda etti: 2-1.
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