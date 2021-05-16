SÜPER Lig'den haftalar önce küme düşen Yukatel Denizlispor, 42. haftada Fatih Karagümrük'e 5-1 mağlup oldu, lige yenilgiyle veda etti. Horoz, 26. dakikada Dossevi'nin pasında Mesanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 39'da Karagümrük penaltı kazandı, Ali Yavuz kırmızı kart gördü. 42'de penaltıyı Borini ağlara yolladı: 1-1. 45-1'de Sobiech ev sahibi ekibi öne geçirdi: 2-1. 52'de Lens kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 3-1. 80'de Sobiech sert vurdu: 4-1. 90+2. dakikada Hedenstad skoru belirledi: 5-1.
Horoz, Gümrük’e teslim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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