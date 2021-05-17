Futbolcuları suçladı gitti

YUKATEL Denizlispor'a gelişi eleştirilere neden olan ve göreve başlarken 7 maçtan 6'sını alıp, takımı ligde tutma iddiasında bulunan teknik direktör Ali Tandoğan 3 puanla tanışmadan kulüpten ayrılırken, giderayak futbolcuları suçladı.

"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

7 maçta 2 beraberlikle yetinen Tandoğan'la Denizlispor, son 5 maçını kaybederken rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gol gördü. Kümede kalmakdına ellerinden gelen tüm çabayı göster-diklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını söyleyen Ali Tandoğan, "Ligin son maçıydı, çok büyük zorluklarla karşılaştık. Oyuncu grubumuzu ayağa kaldırmaya çalıştık. Biz geldiğimizde birçok oyuncu küme düşme-yi kabullenmişti. Elimizden geleni yapma-ya çalıştık. Dik durmak ruhumuzda var. Ancak çok eksiğimiz vardı. Buraya 11-12 altyapı oyuncusu getirdik. Ama olmadı, başaramadık" diye konuştu.



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

DENİZLİSPOR 2020-2021 sezonunu büyük hayal kırıklığı ile kapattı.

Sezonun son maçında İstanbul'da F.Karagümrük'ün konuğu olan yeşil-siyahlılar sahadan 5-1 mağlup ayrılarak Süper Lig'e üzgün veda etti. Ligde son olarak Y.Malatyaspor'u 6 Mart 2021 tarihinde 3-2 mağlup eden Horoz ardından oynadığı 13 maçı da kazanamadı. Bu sezon oynadığı 40 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, ligi 28 puanla 21 takım arasında son sırada bitirdi.