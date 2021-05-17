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Haberler Denizlispor Futbolcuları suçladı gitti

Futbolcuları suçladı gitti

’e veda eden Yukatel Denizlispor’daki sözleşmesi sona eren teknik direktör Ali Tandoğan birçok futbolcunun küme düşmeyi kabullendiğini belirterek, suçu oyunculara atıp kulüpten ayrıldı.

Futbolcuları suçladı gitti

17.5.2021

YUKATEL Denizlispor'a gelişi eleştirilere neden olan ve göreve başlarken 7 maçtan 6'sını alıp, takımı ligde tutma iddiasında bulunan teknik direktör Ali Tandoğan 3 puanla tanışmadan kulüpten ayrılırken, giderayak futbolcuları suçladı.

"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
7 maçta 2 beraberlikle yetinen Tandoğan'la Denizlispor, son 5 maçını kaybederken rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gol gördü. Kümede kalmakdına ellerinden gelen tüm çabayı göster-diklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını söyleyen Ali Tandoğan, "Ligin son maçıydı, çok büyük zorluklarla karşılaştık. Oyuncu grubumuzu ayağa kaldırmaya çalıştık. Biz geldiğimizde birçok oyuncu küme düşme-yi kabullenmişti. Elimizden geleni yapma-ya çalıştık. Dik durmak ruhumuzda var. Ancak çok eksiğimiz vardı. Buraya 11-12 altyapı oyuncusu getirdik. Ama olmadı, başaramadık" diye konuştu.


BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
DENİZLİSPOR 2020-2021 sezonunu büyük hayal kırıklığı ile kapattı.
Sezonun son maçında İstanbul'da F.Karagümrük'ün konuğu olan yeşil-siyahlılar sahadan 5-1 mağlup ayrılarak Süper Lig'e üzgün veda etti. Ligde son olarak Y.Malatyaspor'u 6 Mart 2021 tarihinde 3-2 mağlup eden Horoz ardından oynadığı 13 maçı da kazanamadı. Bu sezon oynadığı 40 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, ligi 28 puanla 21 takım arasında son sırada bitirdi.

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