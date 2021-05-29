Efsane Kocaelispor sampiyonluga uçtu

KOCAELİSPOR tarihi finalde Sakaryaspor ile 1. Lig'e yükselmek için karşılaştı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta adeta şov yapan ve rakibini 4-0 mağlup eden ve şampiyonluk coşkusunu yaşayan yeşil-siyahlılar adını tam 13 yıl sonra 1. Lig'e yazdırdı. Körfez ekibinin gollerini Musa Nizam, Benhur, Murat Cem ve Bahattin Köse attı. Karşılaşmayı tribünden izleyen yaklaşık 500 kadar Kocaelispor taraftarı ve protokol ile tüm şehir şampiyon Kocaelispor'u doyasıya alkışladı.