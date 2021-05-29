Horoz’da Üstek sesleri

SÜPER Lig'den düşen Denizlispor'da başkan adayı isimleri arasında gel-git'ler yaşanırken, şirketleşme konusu da gündeme geldi. Denizlispor'a başkanlık için adı geçen isimler arasında 'Başkan Toto' oynanırken, Antalyalı çok zengin bir işadamının da Denizlispor'a talip olduğu öğrenildi. Geçen sezonda Horoz'a talip olan işadamı, Denizlispor'un peşini bırakmıyor.

CAMİA ÇOK İSTİYOR

Denizlispor'un borçlarının 150 milyon TL'ye kadarını ödeme garantisi veren işadamı ile görüşmeler geçen hafta içinde yapıldığı, 150 milyon üstü çıkacak borçların kabul edilmeyeceği şartı üzerine, konunun tıkandığı öne sürüldü. Borçlar nedeniyle aday olmayacağını daha önce deklare eden eski başkan Üstek'i başkan olarak görmek isteyen kentin önde gelen isimleri, kendisinin ikna etmek için çabalıyor. Borçların altından kalkılacak gibi olmadığını ve sağlık sorunlarının bulunduğunu ileri süren Üstek'in TFF'den küme düşen takımlara verilecek olan ve takım başına 15 milyon TL olarak adlandırılan 'Paraşüt desteği'nin sadece tek takıma değil, 4 takıma birden paylaştırılarak verileceğini öğrenmesiyle moralinin bozulduğu öğrenildi.



RODALLEGA ÖNERİSİRODALLEGA

MANİSA FK'yla söz kesen Hugo Rodallega'nın menajerler aracılığıyla Yeni Malatyaspor'a önerildiği bildirildi. Yıllık 700 bin Euro maliyeti bulunan Kolombiyalı forvet için karar teknik direktör İrfan Buz'da.

SEBAHATTİN ALP