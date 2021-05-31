Pandemi olmasa düşmezdik

Denizlispor'da 3 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Çetin, yeniden aday olmayacağını açıklarken, ilginç bir açıklama yaparak ligden düşmelerini pandemiye bağladı. Geçen sezon başında Süper Lig'de ustalık dönemi yaşayacaklarını ve ilk 10 hedefi koyan Başkan Ali Çetin'in Denizlispor'u ilk 20'ye bile giremeden bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşmişti. Hatalı olduğunu kabul eden Çetin, "En büyük hatam futbolu bilmemek. İki sezonda 9 teknik adam değiştirdik. Teknik adamların takıma katkısı bence yüzde 20. Gelen giden hocalar bence elinden geleni yaptı" dedi.

GELEN BORÇLARI ÖDESİN

Üç sezon önce Denizlispor'da göreve geldiklerinde 22'si futbolcu dosyası olmak üzere 400 icra dosyası temizlediklerini ifade eden Başkan Ali Çetin, kulübün borçlarını gelecek olan yeni yönetimin ödemesi gerektiğini söyledi. Başkan Çetin, "Borçları biz ödedikten sonra anlamı yok. Bizden sonra da gelenlerde bizim gibi mücadele etsin. Bizler de kendilerine maddi manevi destek oluruz" dedi. Çetin, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 3 yılda 4.5 milyon TL para geldiğini de öne sürdü.



AYNI ORTAMDA OLMAM

KULÜBÜN gündeminde olan dilekçe olayına da değinen Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kulüp genel müdürü Gönül Güden'in resmi olarak yıllık izni bulunduğu için izine gönderdiklerini iddia etti. Kulübe dilekçe verip bilanço isteyen ancak adını anmayan eski başkan Süleyman Urkay'ı ima ederek, "Kulübü silahla basma olayına adı karışan bu arkadaşla aynı ortamı paylaşmam aynı ortamda bulunmam. Bilanço her platform-da var. Sosyal medya hesaplarından bana hitaben, '400 milyonu kimlerle iç etti' diye yazıyor. Üç yılda kulübe giren para zaten 160 milyon TL. Nerede 400 mil-yon. Bu şehir o adama bu kulübü bırakırsa yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP