Horoz’a büyük şok

Süper Lig'den düştükten sonra borç batağında olduğu ortaya çıkan Denizlispor'a bir kötü haber daha geldi. 1. Lig'de forma giyen bazı futbolcuların açtıkları davalar sonuçlandı. Transfer alacaklarının yanı sıra 1. Lig'deki şampiyonluk primini de alamayan futbolculara olan toplam 17 milyon lira borç nedeniyle Horoz'un transfer tahtası kapandı. Başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan ancak 180-200 milyon TL'ye dayanan borçlar nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirten eski futbolcu ve takım kaptanı Bahtiyar Yorulmaz, transfer tahtasının üç sezon önceki borçlardan kapanmasına bir anlam veremediğini söyledi.

BORÇ YÜKÜ DAHA DA ARTACAK

Bahtiyar Yorulmaz, "Üç sezon önceki 1. Lig'den kalan borçlar nedeniyle transfer tahtası kapanıyorsa, Süper Lig'deki iki sezondan kalan futbolcu ve teknik adam borçlarını düşünmek bile istemiyorum. Bir çok oyuncuyla döviz üzerinden anlaşıldı. Denizlispor'u ne hale getirmişler. Gelen giden kendi menfaatini düşünmüş. Ali Çetin kesinlikle aday olmayacağını açıklamış. Borçları bildikleri için kaçmaktan başka çareleri yok çünkü" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile makamında görüşen Bahtiyar Yorulmaz, kulübün içinde bulunduğu maddi manevi sıkıntıları paylaştığını açıkladı.

KULÜP PERSONELİ KONGREYİ BEKLİYOR

Nisan ve mayıs ayı maaşlarını alamayan Denizlispor personeli, kongrenin biran önce yapılmasını ve maaşlarını ödeyecek bir yönetimin oluşmasını bekliyor. İlki 4 Haziran, ikincisi 16 Haziran'da yapılacak olan kongre öncesi başkan adayı çıkmayan kentte yaprak kımıldamıyor. Yeşil-siyahlı kulüpte çalışanların maaşlarını alamadıkları için geçimlerini zor sağladıkları öğrenildi. Denizlispor'da bir çok isim genel kurulda aday olacağını açıklamış ancak kulübün fazla olan borçları nedeniyle geri adım atmıştı.

■ SEBAHATTİN ALP