Öze dönülmeli

Süper Lig'de 2 yıl mücadele ettikten sonra 1. Lig'e düşen Denizlispor'da başkan adaylarından eski başkan Süleyman Urkay, kulübün küme düşmesini finansal ve kadro planlamasının yanlış yapılmasından kaynaklandığını söyledi. Urkay, "Öncelikle kadro planlaması çok doğru yapılmadı. İdari anlamda kulüp kötü yönetildi, ben bunu 2012'den beri söylerim, her yerde ifade ettim" dedi. Mali yapının sağlam olmadığını iddia eden Urkay, "Mali yapı sağlam olmazsa, sportif yapının da ne olacağı bellidir. Başarısızlık bizim Mayıs 2017'de genel kurul kararı almamızdan sonra başlamıştır. Ben bu kulübü 21 milyon TL borçla teslim ettim ve genel kurulda dedim ki 'Kulüpler için borç kanserli bir hücre gibidir. Mali disiplinin kaybedildiği sezon, bu sezondur. Orada işleyen bir çark, yani mali disiplin bozulmuştur. Transfere dayalı model eninde sonunda kulüpleri mali krize sokar. Krizden çıkmanın en doğru hamlesi, finansal yapıyı doğru yönetmektir. Kulübün öz kaynaklarına eğilmektir" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP