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Haberler Denizlispor Denizli’de başkan çıkmazı

Denizli’de başkan çıkmazı

’da ismi başkanlık için geçen , “200 milyon TL’yi aşan borç var. Paraları kim yediyse borçları da onlar ödesin” açıklamasını yaptı

Denizli’de başkan çıkmazı

15.6.2021

SÜPER Lig'den düştükten sonra borç batağına saplanan Denizlispor'da yarın yapılacak olağan genel kurul öncesi başkan adayı çıkmadı. Kulübün kayyuma kalma ihtimali yüksek. Başkanlık için ismi geçen Mustafa Üstek, aday olmayacağını yinelerken, 200 milyon TL'yi aşan borçlar karşısında başkan adayı çıkmasının zor olduğunu söyledi. Üstek, 'Paraları kim yediyse borçları da onlar ödesin' diyerek Ali Çetin'e göndermede yaptı. Üstek, "Çetin'in verdiği bilançoda 80-85 milyon TL borç var. Hiç kimse 2 yılın hesabını soramıyor. Gelen transfer yasakları 2018-2019 sezonundan. Daha geçen sezonun borçları gelecek. Gelecek yönetimin işi çok zor" diye konuştu.

BİZİ TFF 1. LİG'DE YAŞATMAZLAR
'BU borçlarla Horoz'u 1. Lig'de yaşatmazlar' diyen Üstek şöyle devam etti: "4 takımın düşeceği ligde işimiz zor. Ligde barınma şansımız yok. Şu an 17-18 milyon TL borçu ödesen aynı hafta yeni borçlar gelecek."

BARROW'İN ALACAĞI 770 BİN DOLAR OLDU
DENİZLİ'NİN eski futbolcusu Modou Barrow'un, 110 bin dolarlık alacağı faizler ve mahkeme masraflarıyla 770 bin dolar oldu. Barrow, 23 karşılaşmada 1 gol atmıştı.

■ SEBAHATTİN ALP

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