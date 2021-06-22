  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor’da Urkay iddiası

’da Urkay iddiası

Denizlispor’da Urkay iddiası

22.6.2021

TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'da 16 Haziran'daki kongrede aday çıkmaması üzerine tekrar yapılması beklenen genel kurulda eski başkanlardan Süleyman Urkay'ın aday olması bekleniyor. Mevcut yönetimin 3 yıllık görev süresinin dolmasının ardından 16 Haziran'da yaptığı genel kurulda aday çıkmayınca kulüp belirsizliğe gömüldü. Mali krizle boğuşan, kadrosunda 7 futbolcu kalan ve transfer yasağı gelen Denizlispor'da yeni sezon öncesi bilinmezlik sürerken, mevcut başkan Ali Çetin ve yönetiminin 15 gün içinde kulübü ilgili resmi birimlere teslim edeceği belirtildi. Ege ekibinde yeniden yapılması beklenen genel kurulda eski başkanlardan Süleyman Urkay'ın aday olabileceği öğrenildi. Ağır borç yükü ve transfer yasağına rağmen başkanlık için istekli olduğu öğrenilen Urkay'ın hazırlık yaptığı ifade edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’da Urkay iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.