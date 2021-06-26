Denizlispor’un geleceği belirsiz

OLAĞAN Genel Kurulun tarihi olan 16 Haziran'dan bu yana yeşil-siyahlı camianın umutla beklediği iyi haberler bir türlü gelmedi. Aday çıkmayan genel kurul sonrası, mevcut yönetimin yapabileceği olasılıklardan biri olan 'Yeniden kongre kararı' da alınmayınca, kaçınılmaz son olan kayyuma doğru geri sayım başladı. 1 Temmuz itibariyle görev süresi dolacak olan mevcut yönetimin kulübün anahtarlarını Valiliğe teslimi gerçekleşecek.Yeşil-siyahlı taraftarlar sosyal medyada Denizlispor'un gözden çıkarıldığı görüşünde.

SEBAHATTİN ALP