Denizli’de personel isyan bayrağı açtı

DENİZLİSPOR'DA, Mart-Nisan, Mayıs ve Haziran maaşlarını alamayan personel isyan ettiği öğrenildi. Kulüp Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Fikret Onur'un personele biner lira para verdiği bunun da tepkilere neden olduğu öne sürüldü. Bazı personel biner lirayı 'ya tüm personele verirsiniz, ya da bizde almayız' diye tepki gösterdiği bildirildi. Yaklaşık 40 personeli ve aylık 280 bin lira maaş ödemesi bulunan Denizlispor'da 4 aylık maaş ödemesi 1 milyon 120 bin lira tutuyor.

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