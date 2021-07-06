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yeni bir seçime gidiyor

’nün düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı çıkmaması dolayısıyla ertelenmesine karar verilmişti. Kulüp tarafından yeni bir açıklama yapılarak 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacağı açıklandı.

Denizlispor Kulübü Derneği yeni bir seçime gidiyor
İHA

06.07.2021, 17:48

Denizlispor Kulübü Derneği pandemi dolayısıyla, çoğunluk sağlanamaması ve başkan adayının bulunmaması nedeniyle Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı birkaç kez ertelenmişti.

Denizlispor tarafından yapılan yeni açıklama ise şöyle; "Kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tüzüğümüzün 7. maddesi hükümleri doğrultusunda 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 19.00'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 03 Ağustos 2021 Salı günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündeme göre pandemi koşullarına uygun olarak yapılmasına karar verildi."

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