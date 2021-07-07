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Haberler Denizlispor Horoz’da olağanüstü kongre kararı

Horoz’da olağanüstü kongre kararı

Horoz’da olağanüstü kongre kararı

7.7.2021

Süper Lig'den TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra 16 Haziran'da yapılan kongresinde yönetime aday çıkmayınca belirsizliğe gömülen Denizlispor'da görevi sürdüren Başkan Ali Çetin yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yeşil-siyahlı yönetim, olağanüstü seçimli genel kurulun 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılması kararı alındığını, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçimin 3 Ağustos Salı günü aynı yer ve saatte düzenleneceğini duyurdu. Denizlispor, yeni sezon öncesi antrenmanlara bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlama kararı da aldı. Geçen sezonki kadrosu 6 isim dışında dağılan, transfer yasağı da bulunan yeşil-siyahlılar, altyapı takviyeli kadroyla çalışacak
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