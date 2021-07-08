Denizli Büyükşehir filede bayram yaptı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'un kadın voleybol takımında 2. Lig'e yükselmenin mutluluğu yaşanıyor. Burdur'da Büyükler Bölgesel Lig Final Grubu müsabakalarında grubunu ikinci sırada tamamlayan Denizli BŞB'nin Sultanları, TVF'nin davetiyle 2. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Denizli Grubu'nda 4'te 4 yapıp lider olarak Final Grubu'na adını yazdıran Denizli BŞB, Burdur'da Bodrum Doğuş'a yenilmiş, Söke Voleybol ve Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni mağlup etmiş, 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci olmuştu. Denizli ekibi, TVF'nin davetini kabul etti, 2021-2022 sezonunda 2. Lig'de oynamaya hak kazandı.

■ SEBAHATTİN ALP