Denizlispor'da 'olağanüstü' kriz patlak verdi. Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Horoz'da 3. kez gerçekleştirilen genel kurulda yine başkan adayı çıkmadı. Mali krizlerle boğuşan yeşil-siyahlılarda Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması gereken genel kurul çoğunluğun sağlanamaması üzerine 3 Ağustos Salı gününe ertelendi. Taraftarın yer aldığı kongreye hiçbir yöneticinin katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Süper Lig'den düştükten sonra girdiği yönetimsel girdaptan çıkamayan ve 2 olağan, 1 olağanüstü kongrede yönetim oluşturamayan Denizlispor, kaçınılmaz son olan kayyum uçurumuna doğru ilerliyor.



'YÖNETİME GİRMEM'

Lig bitimi olağan iki genel kurulda yönetime aday çıkmayınca, mevcut yönetimin aldığı olağanüstü kongre kararının ilkinden de sonuç çıkmadı. Denizlispor'a talip olan ve şirketleşmek isteyen Mardinli iş insanı Uğur Akkuş, yüzde 51 hisseye sahip olma talebinin Büyükşehir Belediyesi ve Valilik kanadında karşılık bulmaması üzerine, adaylıktan çekilmişti. Altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı Tolga Erdey, kongre öncesi sosyal medyada başkan olacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıklarken, "Bu kulüpte değil başkanlık, yönetim çıksa yönetime bile aday olmam" diye konuştu.



SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLACAK

DENİZLİSPOR'UN eski başkanlarından ve başkanlık için adı geçen Süleyman Urkay, sosyal medya hesabından "Yaşanan belirsizliğin sonuçları, çok ağır olacak. Takımı yaşatmak çok, çok zorlaştı" diye yazarak paylaşım yaptı. Eski başkan Mustafa Üstek ise, kulübe 650 yeni üye yapıldığına dikkat çekti.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ VAR

TARİHİ borç yükü ve transfer yasağıyla büyük bir bilinmezlik içine giren Denizlispor'a gönül verenler sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Kimsenin kulübe sahip çıkmadığını belirten taraftarlar, başkan adayı bulunabilse bile kongrenin ligin başlamasına 10 gün kala düzenleneceğini belirtti. Taraftarlar, sezonun açılışına az bir zaman kala uçuruma sürüklenildiğini ifade etti. Yeşil Cephe Taraftar Grubu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizlispor'a çekilen bu operasyon kulüp tarihine kara bir leke olarak geçecektir! Bilinçli ve kasıtlı olarak aday çıkarılmamakta, adayların önüne set çekilmekte, Denizlispor tarihin tozlu raflarına gönderilmek istenmektedir! Büyük Denizlispor taraftarı bu günleri şüphesiz ki aklına mıh gibi kazıyacaktır" diye tepkilerini dile getirdiler.

SEBAHATTİN ALP