Horoz’da kritik gün

Denizlispor'da yarın yapılacak olan olağanüstü kongrenin ikinci toplantısı öncesinde hareketli anlar yaşanıyor. Cuma günü 1 milyon TL'ye yakın ödeme yapan başkan Ali Çetin, transfer yasağını kaldırmak için bugün 10 milyon TL ödeme yapıp kongre öncesinde yasağı kaldırmak niyetinde. Yeşil-siyahlılarda, başkanlık için eski yöneticilerden Yavuz Cinkaya'nın adı ağırlık kazanırken, Ankara'daki siyasilerden kendisine verilecek olan para desteği sözünün tutulması halinde bugün adaylığını resmen açıklayacak.

CİNKAYA LİSTE HAZIRLIĞINDA

Yavuz Cinkaya, diğer yandan da yönetim listesi için görüşmelerini sürdürmekte. Daha önce Denizlispor'da birlikte çalıştığı Muhamed Üstek, Serkan Başbuğ, Uğur Bağbaşlıoğlu gibi isimlerle anlaşan Cinkaya, listesini tamlama peşinde. Öte yandan hazırlık maçı için rakip bulamayan oyuncular, Denizli'nin 43 dereceyi bulan aşırı sıcagında çalışmaktan bunaldı. Belirsizlik futbolcuları sıktı ve takıma bir gün izin verildi.

SEBAHATTİN ALP