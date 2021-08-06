Denizlispor'da ilk hedef transfer yasağı

Geride kalan sezonun ardından uzun süre boyunca kongrelerle meşgul olan ve ligin başlamasına az bir süre kala yönetim krizini çözen Denizlispor, atağa kalktı.



Süper Lig'den düşme acısı yaşayan yeşil-siyahlı ekip yaklaşık 15 milyon liralık transfer yasağını kaldırmak için harekete geçti. Kaynak arayışını sürdüren Ege ekibi, geçmiş dönemlerden futbolculara olan borçları ödeyip transfer tahtasının açmak istiyor. Hazırlıklarını altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla sürdüren Denizlispor'da yönetim yeni bir teknik direktörü göreve getirmek için de çalışma başlattı.