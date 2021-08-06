‘Yasak kalkacak’

TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uz başkanlığında yeni yönetimi işbaşı yaptı. Denizlispor'da başkanlık devir-teslim töreni Haluk Ulusoy Tesisleri Toplantı Odası'nda gerçekleşti. Yapılan devir-teslim töreninde eski Başkan Ali Çetin, yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Mehmet Uz ise hizmetlerinden dolayı Ali Çetin'e teşekkürlerini belirtti.



GÖREV BÖLÜMÜ YAPILDI

Ligin başlamasına kısa süre kala Mehmet Uz'un başkanlık koltuğuna oturduğu yeşil-siyahlılarda, ilk toplantıda Muhammed Üstek, Ahmet Selvi ve Fethi Akcan başkan yardımcılığına seçildi. Profesyonel futbol şubeyi Başkan Yardımcısı Muhammed Üstek'e emanet eden Denizlispor'da, basın ve dış ilişkiler sorumlusu Taner Atilla, stadyum ve tesisler sorumlusu asbaşkan Ahmet Aşıkoğlu, mali ve idari işler sorumlusu ise asbaşkan Veli Çıtışlı oldu. Başkan Uz, yönetim olarak çalışmalara başladıklarını, transfer yasağını kaldırıp takıma takviye yapmayı planladıklarını söyledi. Başkan Mehmet Uz, "Bizlere güvenen ve bu göreve layık gören tüm camiamıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Çıktığımız bu yolda Allah mahcup etmesin. Denizlispor için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP