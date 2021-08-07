Horoz’da seferberlik

Denizlispor'da Mehmet Uz başkanlığında oluşturulan yeni yönetim, transfer yasağını kaldırmak için çalışmalara başladı. Geride kalan sezonun ardından uzun süre boyunca kongrelerle meşgul olan ve ligin başlamasına az bir süre kala yönetim krizini çözen Horoz atağa kalktı.



10 MİLYON TL ARANIYOR

YEŞİL-SİYAHLI ekip yaklaşık 10 milyon liralık transfer yasağını kaldırmak için harekete geçti. Kaynak arayışını sürdüren Denizlispor, geçmiş dönemlerden futbolculara olan borçları ödeyip transfer tahtasının açmak istiyor. Bir yandan transferi kaldırmak, diğer yandan futbolcu transferleri için görüşmeler başlatan Horoz, gerekli olan 10 milyonu denkleştirme peşinde Kurmaylar, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın desteği ile sıkıntıyı giderme peşinde. Başkan Mehmet Uz ve ekibi, yerli teknik adamdan yana.

■ SEBAHATTİN ALP