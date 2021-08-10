İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2- 8 Ağustos'ta kent genelinde 18 operasyon düzenledi.
Denizlispor’da devir teslim yapıldı
Operasyonlarda 100 bin 200 doldurulmuş makaron,14 milyon 780 bin makaron, bin 746 kaçak sigara, 11 kilo tütün, bin 280 puro, 16 şişe sahte içki, 2 bin 72 litre etil alkol, 2 bin 27 sahte içki etiketi, 38 sikke, 6 tarihi eser, 8 cep telefonu, 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt, 41 elektronik emtia ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi.
Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.
Denizlispor’da transfer yasağının kalkma bedeli 13 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.