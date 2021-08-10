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Denizlispor’da transfer yasağının kalkma bedeli 13 milyon TL

İzmir'de, polisin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi, 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizlispor’da transfer yasağının kalkma bedeli 13 milyon TL

10.08.2021, 19:26

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2- 8 Ağustos'ta kent genelinde 18 operasyon düzenledi.



Operasyonlarda 100 bin 200 doldurulmuş makaron,14 milyon 780 bin makaron, bin 746 kaçak sigara, 11 kilo tütün, bin 280 puro, 16 şişe sahte içki, 2 bin 72 litre etil alkol, 2 bin 27 sahte içki etiketi, 38 sikke, 6 tarihi eser, 8 cep telefonu, 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt, 41 elektronik emtia ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 26 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.

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