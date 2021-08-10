Horoz’da rota Aissati

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Denizlispor, orta saha mevkisi için eski oyuncusu Ismail Aissati'yi gündeminden düşürmüyor. Transfer tahtasını hafta içinde kaldırmayı planlayan Horoz, eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.



ÜÇ SEZON OYNADI

Yeşil-siyahlı ekipte 3 sezon forma giyen, geçen sezon devre arasında sözleşmesini feshederek Adana Demirspor'un yolunu tutan Faslı orta saha oyuncusunun yeniden Denizlispor'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi. 420 bin Euro alacağını isteyen Aissati'yle pazarlıklar sürüyor. Öte yandan ligin ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla çalışmalarına devam eden Horoz'da Başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri yaklaşık 15 milyon liralık borcu hafta içerisinde ödeyerek transfer yasağını kaldırmak istiyor.