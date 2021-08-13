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Haberler Denizlispor Denizlispor’a ‘Çağrı’ var

Denizlispor’a ‘Çağrı’ var

Denizlispor’un listesindeki futbolcu ilk tercihinin ‘Horoz’ olduğunu söyledi

Denizlispor’a ‘Çağrı’ var

13.8.2021

TFF 1. Lig'de yaz transferi kapanmadan transfer tahtasını açmaya çalışan yönetimin listesindeki Sakaryasporlu Çağrı Ortakaya camiaya mesaj gönderdi. 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, Denizlispor'da oynamanın hayali olduğunu açıkladı. İlk profesyonel olduğu Denizli Büyükşehir Belediyespor'da 2009-2012 yıları arası 3 sezon forma giyen Ortakaya, "O yıllar hayalim hep Denizlispor'a geçmekti ama olmadı. Denizlispor'a söz verdiğim için beni arayan diğer kulüpleri bekletiyorum. Denizli'nin değeri bende çok farklı. Başladığım yere döneceğim ve Denizli'de futbola son noktayı koyacağım. Transferin açılmasını dört gözle bekliyorum" diye konuştu. Bu arada Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören, yeni yönetim kurulu üyesi oldu.

■ SEBAHATTİN ALP

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