Horoz hareketli

TFF 1. Lig'de yeni sezona Bandırmaspor mağlubiyeti ile başlayan Denizlispor'da, kurmaylar transfer yasağını kaldırmak ve yeni teknik direktörü belirlemek için gaza bastı. Ege temsilcisi futbolculuk yıllarında Denizlispor'da forma giyen Ankaragücü'nü 2. Lig'de teknik direktör olarak şampiyon yapan İsmet Taşdemir'in yanı sıra son olarak Afyonspor'u çalıştıran Serhat Gürpınar ile daha önce Denizlispor'da görev yapan Levent Kartop'u gündemine aldı. Ancak yönetimin Serhat Gürpınar ile Levent Kartop arasında kaldığı ifade edildi. Yeşil-siyahlıların bugün yeni teknik direktörünü belirleyeceği öğrenildi. Denizlispor'da yönetim, transferde ilk bombayı da patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkılan kadroda yer alan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mehmet Akyüz ile prensipte anlaştı.



HOROZ'DA 2.5 SEZON OYNADI

Denizlispor'un teklifine 'evet' diyen Akyüz, 2.5 sezon görev aldığı Horoz'da 60 maça çıktı, 29 gol kaydetti. Akyüz, Denizli'nin ardından Adana Demirspor forması giydi.

DENİZLİ'DE ROBERT PROSİNECKİ SANCISI

Transfer yasağını kaldırmaya hazırlanan Denizlispor'da yönetim, eski teknik direktörü Prosinecki ile görüşecek. Geçen sezon başında görev alan Hırvat teknik adam 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alınca gönderilmişti. 170 bin Euro alacağı olan Hırvat teknik adam, paraya ihtiyacı olmadığını ancak takımdan gönderilirken kendisine yapılanlar nedeniyle indirim yapmayacağını dile getirdi.