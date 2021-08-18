Denizlispor’da Gülpınar dönemi

DENİZLİSPOR'DA, teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar getirildi. Geçen sezon Süper Lig'den düşen kadrosu dağılıp ligin ilk maçında Bandırmaspor'a 2-0 yenilen Horoz'da teknik adam arayışlarına hız veren kurmaylar, takımın eski futbolcularından 42 yaşındaki Gülpınar'da karar kıldı. Yeşil-siyahlılarda daha önce 2002-2008 yılları arasında 6 sezon forma giyen Gülpınar, teknik adam olarak Serik Belediyespor, Vanspor, Elazığspor ve Afyonspor'da görev yaptı. Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelen Gülpınar, sezon sonuna kadar süren resmi sözleşmeye imza attı. Gülpınar, yeşilsiyahlı ekipte göreve geldiği için mutlu olduğunu belirterek, bu sezon iyi bir Denizlispor izletmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Başkan Mehmet Uz ise ilk hedeflerinin lige tutunmak olduğunu belirtti.

OGENYİ ONAZİ GERİ DÖNMEK İÇİN HAZIR

DENİZLİSPOR'UN Süper Lig'de mücadele ettiği 2019-2020 sezonu devre arası 1 yıllık kadrosuna kattığı Nijeryalı Ogenyi Onazi, dönmek için yeşil-siyahlı yönetime haber gönderdi. Temmuz 2020'de maddi sorunları neden gösterip Horoz'dan kaçan 29 yaşındaki ön libero, Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra Danimarka 1. Lig ekibi Sönderjyske takımına transfer oldu. Onazi, geçen sezon ise Makedonya Ligi'nde Zalgiris'te oynadı. 29 yaşındaki Onazi, 130 bin Euro olan alacağını 90 bin liraya düştü ve parası yatırıldı. Yeşil-siyahlı yönetim de transfere sıcak bakıyor. Denizlispor'da 9'u lig 1'i kupa olmak üzere 10 maça çıkan Onazi, 376 dakika oyunda kalmıştı.

MEHMET ERDEM VE ZİYA ALKURT TAMAM

DENİZLİSPOR'DA transfer taarruzu sürüyor. Yeşil-siyahlı yönetimin, geçtiğimiz sezon Altay formasıyla 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Ziya Alkurt ve Mehmet Erdem Uğulu'yla el sıkıştığı öğrenildi. Bir dönem Denizlispor forması giyen, geçen sezon Kayserispor'dan Altay'a transfer olan 31 yaşındaki hücum oyuncusu Ziya'nın Denizlispor yönetiminin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Ziya, kariyerinde 270 maçta 54 gol attı, 32 asist yaptı. Horoz'un, 33 yaşındaki sol bek Mehmet Erdem'le de el sıkıştığı açıklandı.