Denizlispor transferde bombalamaya başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor transferde hareketli günler yaşıyor. Eski futbolcularına ödeme yapıp transfer yasağını kaldırdıktan sonra ilk imzasını Tuzlaspor'dan orta saha Muhammed Gönülaçar'a attıran, ardından teknik direktör Serhat Gülpınar'la sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılar eski futbolcularını gündemine aldı. Ege ekibi, Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 futbol sezonunda takımda yer alan Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt'u kadroya katmak için girişimlere başladı. Ege ekibi, Altay'da forma giyen eski oyuncusu Hollandalı Leandro Kappel'e de kanca attı. Yeşil-siyahlıların 2016-2017 futbol sezonunda Denizlispor'da görev yapan Leandro Kappel ile de anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Denizlispor'un listesinde Aissati ve kaleci Stackhowiak da bulunuyor.