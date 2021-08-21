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Denizlispor'un hedefini Başkan Uz açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eski oyunculara olan borçlarını ödedikten sonra 5 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını, 6 oyuncuyla da prensip anlaşmasına vardıklarını ifade etti. Uz, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Denizlispor'un hedefini Başkan Uz açıkladı
AA

21.08.2021, 18:43

Yeniden kadrolarına kattıkları Onazi'ye 135 bin avro borçlarının olduğunu, bu doğrultuda Nijeryalı futbolcuya yeni bir teklif sunduklarını belirten Uz, "20 bin avro garanti para verip, kalanı maç başı oynadığı takdirde ödemek üzere anlaşma yaptık. Oynamazsa para almayacak. Biz bunu yaparak Denizlisporumuza zarar vermedik." dedi.

Uz, ayakları yere basarak hareket ettiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak. Biz de istiyoruz Süper Lig'e tekrar çıkmayı ama yanlış bir hareket yapmak istemiyoruz. Bu hedefler doğrultusunda kendimizi kilitlemiş durumdayız. Benim inancım şu ki, bu takım güzel bir takım olacak." diye konuştu.

Yönetim kuruluna davet usulüyle 2 yeni ismi dahil ettiklerini, yönetim kurulundaki asil ve yedek listeden 10 üyenin istifa ettiğini belirten Uz, şunları kaydetti:

"Biz transfer yasağını kaldırıp, futbolcu transfer etmeye çalışırken gelen istifalar bizi ve camiamızı derinden üzdü. Buradaki en büyük sorumluluk benim. Hiç kimse ile polemik yapmayacağım. Ben bu göreve gelirken eski başkanlarımızdan Mustafa Üstek bize vaat ettiği para verme sözünü yerine getirmedi. Kulübe son gelişinde bütün yöneticileri çağırıp istifa ettirdi. Bu arkadaşların da isteyerek imza attığını düşünmüyorum. Yönetim darmadağın falan olmadı. 13 yöneticimiz çakı gibi görevlerine devam ediyor, hiçbir sorunumuz da yok."

Uz, en az 15 futbolcu transfer etmeyi planladıklarını aktararak, "Hata yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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