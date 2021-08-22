Denizli Basket’te Deveciler umutlu

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Anadolu Efes, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan ligin yeni ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i konuk edecek. Kulüp başkanı Veli Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, 25-26 Eylül'de oynanacak ilk haftada Anadolu Efes ile İstanbul'da karşılaşacaklarını kaydetti. İstanbul'da çekilen fikstürün herkes için hayırlı olmasını dileyen Deveciler, "Geçen senenin Türkiye Basketbol Ligi ile Basketbol Süper Ligi şampiyonları, ilk haftada karşılaşacak. Süper Lig takımlarını Denizli'de ağırlamaktan onur duyacağız" dedi. Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan ise sağlıklı, sakatlıksız bir sezon temenni etti.

■ SEBAHATTİN ALP