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Haberler Denizlispor Denizlispor yeni transferini açıkladı

Denizlispor yeni transferini açıkladı

Denizlispor son olarak BB Erzurumspor forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Leo Schwechlen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor yeni transferini açıkladı
DHA

24.08.2021, 22:07

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra, anlaşmaya vardığı futbolcularla art arda sözleşme imzalayan Denizlispor, son olarak Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı. Fransız savunmacı, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sol bek ve stoper mevkiinde görev yapabilen deneyimli oyuncu için düzenlenen törene, başkan Mehmet Uz da katıldı.

Geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'da 27 maçta görev alan Leo Schwechlen, 1 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Transfer döneminde Adam Stachowiak, Muhammet Gönülaçar, Ogenyi Onazi, Okan Derici, Gökhan Süzen ve Muğdat Çelik ile kadrosunu güçlendiren Ege ekibi, bugün Asım Hamzaçebi ve Bünyamin Balat'ı da kadrosuna katmıştı.

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