Horoz iş bitiriyor

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra eski oyuncularına yönelen Denizlispor, Altay'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile anlaşma sağladı. Adam Stackhowiak, Gökhan Süzen, Ogenyi Onazi'nin yanı sıra Muhammed Gönülaçar ve Okan Derici'ye imza attıran Horoz, Ziya'yı da ikna etti.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Denizlispor'un Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonunda 10 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki Ziya'nın 2 yıllık anlaşmayı kabul ettiği öğrenildi. A.Sebat altyapısında futbola başlayan, Sürmene, 1461 Trabzon, Beşikdüzü, Bayrampaşa, Orduspor, Giresun, Denizli, Kayseri ve Altay'da oynayan Ziya Alkurt, kariyerinde 270 maça çıktı, 54 gol attı, 32 asist yaptı.

MUĞDAT ÇELİK TAKIMA KATILDI

Denizlispor, bir dönem Nazilli Belediye, Balıkesir, Akhisar ve G.Saray forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

ASIM VE BÜNYAMİN SÖZLEŞME İMZALADI

DENİZLİSPOR'DA imzalar sürüyor. Horoz, Adana Demirspor'dan orta saha oyuncusu Bünyamin Balat'ı kadrosuna kattı. Başkan Mehmet Uz'un da yer aldığı törende 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçen sezonu kiralık olarak 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşa'da geçiren futbolcu, 27 maçta 6 gol, 13 asist yaptı. Denizlispor, Tarsus İY forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, geçen sezon 2. Lig ekiplerinden Tarsus'ta 21 maçta oynadı.