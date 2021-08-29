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Haberler Denizlispor Denizlispor siftah yapacak

Denizlispor siftah yapacak

Sahası bakımda olan Horoz, rakibi Ankaragücü’nü Antalya’da ağırlayacak

Denizlispor siftah yapacak

29.8.2021

TFF 1. Lig'de ilk iki haftada puan alamayan ve son sıraya demir atan Denizlispor, bugün Ankaraücü ile karşı karşıya gelecek. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Statta Passolig uygulaması bulunmadığından dolayı karşılaşma seyirci alımına kapalı olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda 22 Ağustos'ta düzenlenen yağlı güreşler, stat zeminini olumsuz etkiledi. Sahaya yerleştirilen portatif tribün nedeniyle zemindeki çimler kurudu. Zeminde meydana gelen bozulma yüzünden saha bakıma girdi.
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