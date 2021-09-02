Horoz’da kongre kararı

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırarak 16 takviye yapan Denizlispor'da, 3 Ağustos'ta göreve gelen yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı. Daha önce 2 kez sandığa giden- Horoz'da başkan Mehmet Uz, kulüpte 12 yöneticinin istifa etmesinin ardından 17 Eylül'de olağanüstü genel kurul düzenleyeceklerini açıkladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında yeni bir yönetim oluşturmak istediklerini belirten başkan Uz, "Daha güçlü bir ekip, yapı ve planlama yapmak istiyoruz. Biz yönetim kurulu olarak tekrar adayız. Kimsenin endişesi olmasın" dedi. Kongre Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleşecek.

16 TRANSFERE 16 MİLYON TL

Başkan Mehmet Uz, göreve gelmelerinin ardından kısa sürede transfer yasağını kaldırdıklarını ve takıma önemli takviyeler yaptıklarını belirtti. Milli maç arasında takımlarının Afyonkarahisar'da kampa girdiğini dile getiren Uz, "Biz 16 futbolcu aldık. En az 2'şer yıllık sözleşme imzaladık. Bundan sonra biz 2 yıl transfer yapamasak bile elimizdeki mevcut futbolcular ile devam edeceğiz. Bu 16 futbolcunun bize bedeli 16 milyon TL'yi geçmedi. Çok büyük paralar vermedik. 5 bin Euro için bile pazarlık yaptık. Bu takımın en iyisini yapacağına inanıyorum. İnşallah bu ligde kalacağız. Şampiyon olmak da isteriz. Takımımızı elimizden geldiğince iyi kurmaya çalıştık" dedi.

'TEKRAR ADAYIM'

ARTIK borçlara yöneleceklerini ifade eden Başkan Mehmet Uz, "Alacaklılarla tek tek masaya oturup pazarlık yapacağız. Sponsorluklarla borçları ödeyeceğiz. Yeniden aday olacağım. Daha güçlü bir ekip, yapı ve planlama yapmak istiyoruz. Taşıma suyla değirmen dönmez. Altyapıya önem vermek zorundayız. Bizden iyi bir aday çıkarsa destekleriz" dedi.

ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ ALİ YALÇIN

DENİZLİSPOR'DA altyapı koordinatörlük görevine Ali Yalçın getirildi. Altyapıdan sorumlu asbaşkan Recep Dayı'nın daveti üzerine göreve getirilen Yalçın, resmen göreve başladı. Görev dağılımına göre altyapı kaleciler departmanı sorumlusu Mustafa Kocakaya, kaleci antrenörü Hayrettin Öz, U-15 takımı antrenörü İsmail Engin, U-17 takımı antrenörü Fikret Ozan Özdemir, U-19 takımı antrenörü ise Memiş Sarıçam oldu. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyespor altyapısında yetişen ve kulüp kapandıktan sonra Denizlispor'a geçen ve profesyonel yapılan 20 yaşındaki kaleci Ali Eren Yalçın, Altınordu'nun pilot takımı olan Niğde FK'ya kiralandı

TAKIMA LAKTAT TESTİ UYGULANDI

DENİZLİSPOR'UN futbolcularına Afyonkarahisar kampında laktat testi uygulandı. 2 saat süren teste yeşil-siyahlı ekibin oyuncuları gruplar halinde geldi. Futbolcuların aerobik ve dayanıklılık güçlerinin ölçüldüğü testlerin sonuçları ise raporlar halinde hazırlanarak teknik ekibe sunuldu. Oyunculara, test sonuçlarına göre antrenman programları uygulanacağı kaydedildi.

■ SEBAHATTİN ALP