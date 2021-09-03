Ayvalıkgücü çok hızlı

BU sezon Kadınlar Voleybol 2. Lig'de oynayacak Ayvalıkgücü Bld. sezonu açtı. Kırmızı beyazlılar Merve Özsoy ve Ege Edman ile sözleşme yenilerken alt yapıdan Azra Güneş, Eylül Ermiş ve Gökçe Edman'la da anlaşıldı. İzmir Beta ve Karşıyaka Koleji formalarını giyen Çağla Küçükçetin, Altekma formasını giyen Canan Aksoy, G.Saray'dan Azra Gül, KSK'den Selin Alpacar ve Aleyna Çiftçi de kırmızı beyazlı formayı terletecekler.

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