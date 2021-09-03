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Haberler Denizlispor Denizli BŞB’nin maratoncuları Eskişehir'i fethetti

Denizli BŞB’nin maratoncuları Eskişehir'i fethetti

Denizli BŞB’nin maratoncuları Eskişehir’i fethetti

3.9.2021

ESKİŞEHİR'DE düzenlenen 'Eskişehir Yarı Maratonu'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular kürsüye çıktı. Sporculardan Ömer Oklu, 10 km genel klasman birincisi, Ersin Kurşunoğlu, 10 km genel klasman ikincisi, Turgay Baskın da 10 km 50-54 yaş grubu birincisi oldu.
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