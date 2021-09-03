ESKİŞEHİR'DE düzenlenen 'Eskişehir Yarı Maratonu'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular kürsüye çıktı. Sporculardan Ömer Oklu, 10 km genel klasman birincisi, Ersin Kurşunoğlu, 10 km genel klasman ikincisi, Turgay Baskın da 10 km 50-54 yaş grubu birincisi oldu.
Denizli BŞB’nin maratoncuları Eskişehir'i fethetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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