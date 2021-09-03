Denizli, sağ bek Hakan ile anlaştı

TFF 1. Lig'de yaptığı 16 transferle adından söz ettiren Denizlispor komple yenilenirken, kurmaylar sağ bek alarak transferi noktalayacak. Bu doğrultuda sağ bek için Bandırmasporlu Hakan Bilgiç transferinde sona gelindi. 28 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu arada yeni transfer Ömer Şişmanoğlu sözleşmesine konan özel madde ile bu sezon 15 gol atarsa 250 bin lira ek bonus kazanacak. Bu hedefe ulaşamaması halinde ise anlaştığı transfer bedelinden 250 bin lira kesinti yapılacak.

■ SEBAHATTİN ALP