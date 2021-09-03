Horoz’dan son hamle

YENİ sezonda ligde tutunmayı hedefleyen ve yaptığı 16 transferle adından söz ettiren Denizlispor komple yenilenirken, kurmaylar sağ bek alarak transferi noktalayacak. Maddi sıkıntı içindeki yeşil-siyahlı yönetim, bütçeyi aşmamak için orta sahaya transferden vazgeçerken, teknik direktör Serhat Gülpınar'dan orta sahaya takım bünyesinden bir isim bulup monte etmesi istendi. Sağ bek için Bandırmasporlu Hakan Bilgiç transferinde sona gelindi.

15 GOLE EKSTRA 250 BİN TL

Süper Lig'de Kayserispor, Antalyaspor, Göztepe, Malatyaspor takımlarında da forma giyen 32 yaşındaki Ömer Şişmanoğlu, görev aldığı son 2 takım olan Erzurum ve Tuzlaspor'da hiç gol atamadı. Beşiktaş patentli tecrübeli isim, sözleşmesine konan özel madde ile Denizlispor'da bu sezon 15 gol atarsa 250 bin lira ek bonus kazanacak. Atamazsa, anlaştığı transfer bedelinden 250 bin lira kesinti yapılacak.

LEO FARKI

AFYON kampını sürdüren Horoz'da, laktat testinte en iyi forma sahip futbolcu stoper Leo Schwechlen çıktı. Testte en kötü çıkan isim ise eleştirilen sağ bek Özer Özdemir oldu. Horozlar, pazar günü Afyon'da kamp yapan Irak, Katar ve Suudi Arabistan takımlarından biriyle hazırlık maçı yapacak.

■ SEBAHATTİN ALP