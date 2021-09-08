Horoz’da çifte imza

TFF 1. Lig'de transfer tahtasının açılmasının ardından kadrosuna 16 takviye yapan Denizlispor, forvet ve orta sahaya iki önemli transfer yaptı. Manisa FK'dan Kemal Rüzgar'ı Bursaspor'a kaptıran, Kayserispor'dan Artem Kravets'le anlaşamayan Horoz, Ugandalı Farouk Miya, Fildişi Sahili'nden Birce Dja Djedje ile anlaştı. Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor formaları giydikten sonra geçen sezonu Samsunspor'da geçiren 31 yaşındaki 60 maça çıkan Djedje, PSG altyapısında kariyerine başlarken, Thonon Evian Grand Geneve FC, Marsilya, Watford, Lens takımlarında oynadı.

45 MAÇTA 8 GOL ATTI

Uganda dışında Belçika'da Standard Liege, Azerbaycan'ın Sebail FK, Hırvatistan'da HNK

Gorica takımlarında forma giyen Miya, Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'da 1.5 sezon oynadı ve 1 hafta önce sözleşmesi feshedildi. Farouk Miya, yeşil-beyazlılarda 45 karşılaşmada sekiz gol attı iki asist yaptı.

BELÇİKA'DA YILDIZLAŞTI

Uganda'da Vipers'te futbola başlayan Miya, Belçika'da S.Liege ile Mouscron'da oynadı, Sabail, Gorica ve Konya'da görev yaptı, kariyerinde 101 maça çıktı, 17 gol attı, 10 da asist yaptı

BEKİR TURAÇ SÜRPRİZİ

Denizlispor, sürpriz bir transfere daha imza attı. Yeşil-siyahlılar, Kızılcabölükspor'un da talipli olduğu 3. Lig ekiplerinden Çankaya FK'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu genç yetenek Bekir Turaç Böke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Genç oyuncunun, bugün sözleşme imzaladıktan sonra 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'a kiralık olarak verileceği öğrenildi. Öte yandan Horoz, bugün Kızılcabölükspor'la maç yapacak.

■ SEBAHATTİN ALP