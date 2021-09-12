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Denizlispor nihayet galip

Horoz, deplasmanda Eyüpspor’u 57’de Ömer ve 90+6’da Muğdat’ın (P) golleriyle yendi

Denizlispor nihayet galip

12.9.2021

TFF 1. Lig'de ilk 3 maçından puanla tanışamayan, Denizlispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yendi. 10'da uzaklardan Dja Djedje'nin vuruşunda sonuç gelmedi. 45+2'de ve 56'da Cenk Ahmet'in şutları direkte patladı. 57'de Mustafa'nın harika pasını alan Ömer ceza alanına girip aşırttı: 0-1. 90+5'te Muğdat ceza alanında Bülent tarafından düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+6'da Muğdat atışı ağlara yolladı, skoru belirledi: 0-2.
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