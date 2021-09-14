Erdal’a verilen üç maç cezaya itiraz

Denizlispor'da, Ankaragücü maçındaki faullü hareketi nedeniyle kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Erdal Akdari'nin cezasını indirmek için TFF'ye başvuru yapıldı. Yeşil-siyahlıların itirazı uygun görülürse, Erdal yarın Adanaspor maçı kadrosuna girebilecek. Adanaspor maçının ilk antrenmanında 11 Eylül 1994 doğumlu olan kaleci Hüseyin Altıntaş'ın doğum günü pastası sahada kesildi. Eyüpspor maçında ayağında ödem oluşan Ömer Şişmanoğlu'nun tedavisine başlanırken, maç kadrosuna alınmayan İlhan Depe'nin iyileştiği öğrenildi. Ümraniyespor'dan transfer edilen Miya'nın idman eksiği nedeniyle kadroya alınmayacağı öğrenildi.