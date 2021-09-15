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Haberler Denizlispor Horoz seri peşinde

Horoz seri peşinde

TFF 1. Lig’de Eyüpspor’u yenerek kendine gelen Denizlispor bugün saat 17.00’de Adanaspor karşısında galibiyet kovalıyor

Horoz seri peşinde

15.9.2021

TFF 1. Lig'de ilk 3 maçını kaybettikten sonra geçen hafta deplasmanda yeni transferleriyle çıktığı maçta sezonun iddialı ekibi Eyüpspor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Denizlispor, bugün evinde Adanaspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beINSports Max2 kanalından ekranlara gelecek. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı Erdal Akdari, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve localar 100, B-D üst tribünü 80, A-E üst tribünü 60, A-E alt tribünü 40 ve kale arkası 20 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Serhat Gülpınar, Eyüp galibiyetiyle moral bulduklarını söyledi. Gülpınar, "Hedefimiz seri yakalayıp tırmanışa geçmek" dedi.

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