Horoz seri peşinde

TFF 1. Lig'de ilk 3 maçını kaybettikten sonra geçen hafta deplasmanda yeni transferleriyle çıktığı maçta sezonun iddialı ekibi Eyüpspor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Denizlispor, bugün evinde Adanaspor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beINSports Max2 kanalından ekranlara gelecek. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı Erdal Akdari, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve localar 100, B-D üst tribünü 80, A-E üst tribünü 60, A-E alt tribünü 40 ve kale arkası 20 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Serhat Gülpınar, Eyüp galibiyetiyle moral bulduklarını söyledi. Gülpınar, "Hedefimiz seri yakalayıp tırmanışa geçmek" dedi.
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