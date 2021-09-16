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Haberler Denizlispor Denizlispor seriye taktı

Denizlispor seriye taktı

Denizlispor seriye taktı

16.9.2021

TFF 1. Lig'de sezona üst üste 3 yenilgiyle başladıktan sonra ilk galibiyetini geçen hafta yeni transferleriyle Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenerek alan Denizlispor, evinde Adanaspor engelini de aşıp 2'de 2 yaptı: 2-0. 32. dakikada Gökhan Süzen, Darri'den aldığı topu ortaladı, Ömer Şişmanoğlu kale önünde bomboş kafayı çakıp ağları havalandırdı: 1-0. 35'te Özer'in derinlemesine pasını ceza sahası sağ çaprazından Aissati altı pas içine çıkardı, Ömer Şişmanoğlu gelişine dokundu, skoru belirledi: 2-0.
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