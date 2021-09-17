Horoz’da bahar havası

TFF 1. Lig'de sezona büyük bir bilinmezlik içinde, kadrosu dağılmış olarak başladıktan sonra çıktığı ilk 3 maçını kaybeden, gol dahi atamayan Denizlispor, ligin ilk haftasının ardından transfer yasağını kaldırıp yaptığı takviyelerle kısa sürede kendine geldi. Sezonun ilk maçının ardından yasağı açıp iki hafta içinde 19 iddialı takviye yapan Horoz, milli ara sonrası sahalara bambaşka bir şekilde döndü.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

İlk 3 maçta gol bile atamadan mağlup olan ve dibe demir atan Denizlispor, yeni transferleri form tuttuktan sonra çıktığı son 2 maçta ligin güçlü ekibi Eyüpspor'u deplasmanda, Adanaspor'u da evinde 2-0'lık skorlarla mağlup etti. 5 günde önemli iki zafere imza atan Horoz, çıkışını sürdürdü, taraftarlarının gönlünü kazandı ve takıma özgüven geldi. Denizlispor, ilk 3 maçta 6 gol yerken, son iki maçta kalesini gole kapattı. Teknik sorumlu Serhat Gülpınar, "Denizlispor yeni bir ekip, henüz takımımız oturmadı. Bir kaç haftaya ihtiyacımız var. Takım içindeki uyum ve koordinasyon arttıkça, birlikte oynamaya başladıkça daha iyi sonuçlar alacağımız kanaatindeyiz. İleriki maçlarda Denizlispor daha iyi olacak, çünkü fiziksel olarak gittikçe yükselen bir grafiğimiz var" diye konuştu. Denizlispor'un olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı bugün saat 19.00'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

DENİZLİ'DE ÖMER ŞİŞMANOĞLU DAMGASI

DENİZLİSPOR'UN kariyerinde daha önce Beşiktaş dahil birçok Süper Lig kulübünde oynayan yeni golcüsü Ömer Şişmanoğlu, forma giydiği ilk 2 maçta kalitesini kanıtladı. Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan 32 yaşındaki santrafor, Denizlispor formasını ilk kez geçen hafta sonu Eyüpspor deplasmanında sırtına geçirip takımının bu sezonki ilk golünü attı. Horoz, maçı Ömer ve Muğdat'ın golleriyle kazanırken, tecrübeli futbolcu Adanaspor'u da boş geçmedi. İlk yarıda attığı 2 golle rakibin fişini çeken Ömer, 2 maçta 3 gole ulaştı. Sözleşmesinde 15 gol atarsa 250 bin lira bonus maddesi bulunan Ömer'in bu parayı elde etmesi için 12 golü kaldı. Horoz'da, Ömer'in dışında Aissati, Gökhan Süzen, Darri, Djedje, Muğdat Çelik gibi yıldızlar tam puan aldı.

PRİME 2 BİN TL ZAM VAR

Karşılaşma sonrası saha içinde ve soyunma odasında büyük sevinç yaşayan Denizlisporlu futbolcuların keyfine diyecek yoktu. Eyüp maçının galibiyet primi 8 bin liradan 15 bin liraya çıkartan başkan Mehmet Uz, soyunma odasında futbolcuların isteğiyle Adanaspor zaferinin primine de 2'şer bin lira zam yaptı ve 10 bin liraya çıkarttı. Yeşilsiyahlı futbolcular 2 maçta alınan 6 puana 23 bin lira prim kazanmış oldu.

■ SEBAHATTİN ALP