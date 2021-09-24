Dakikası 3 bin 348 Lira

Denizlispor'da, yolların ayrıldığı Görkem Can'ın sözleşmesindeki rakamlar kulübün yaşadığı mali krizi gün yüzüne serdi. Geçen sezon başı başkan Ali Çetin döneminde Almanya Bölgesel Amatör Lig takımlarından FC Schalke 04'ten transfer edilen 21 yaşındaki stoper Görkem Can'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken, Denizlispor'da 5 maçta toplam 218 dakika forma giyen futbolcunun dakikası 3 bin 348 liraya geldi. Görkem, Denizlispor ile 3 yıllık 1 milyon 790 bin liraya anlaştı. Geçen sezon için 300'ü garanti 600 bin liraya el sıkışan genç stoperin bu sezonki sözleşmesinde bu sezon için 320'si garanti gerisi maçbaşı 560 bin, gelecek sezon için ise 400 bin TL'si garanti gerisi maçbaşı 630 bin lira yazıyordu.

120 BİN TL'LİK SENET

Yönetimin sözleşmesini feshettiği genç futbolcunun geçen sezondan kalan 300 bin liralık alacağına karşın bonservis bedeli kaldırıldı. bu sezon alacağı için 120 bin lira senet verilip karşılıklı anlaşılarak gönderildi. Başkan Mustafa Uz, akıllara zarar yanlış transferlerle kulübün neden bu kadar borç batağına battığının ortaya çıktığını söyledi. Görkem Can geçen sezon Karagümrük maçında 90, Galatasaray maçında 15, Kayseri maçında ise 20 dakika oynadı, bu sezon ise Bandırmaspor'a karşı 90, Manisa FK'ya karşı ise 1 dakika görev aldı.

SEBAHATTİN ALP