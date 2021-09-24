‘Denizlispor markamızdır’

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ve yeni yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Geçmişten bugüne Denizlispor'a her zaman destek olduklarını, bu desteğin yeni yönetimle de en üst seviyede süreceğini vurgulayan başkan Zolan, "Denizlispor, Denizlimizin en değerli markasıdır. Denizlispor, şehrimizi temsil etme anlamında renkleriyle, geçmişte aldığı başarılarıyla her zaman bizleri gururlandırdı. Burada görev almak omuzlarınızda ayrı bir yük, anlamındadır. Bu değeri, markayı taşımak kolay değil. İnşallah yürüyüşünüz başarılı noktalarda daim olsun" dedi.

'EMANETE SAHİP ÇIKTIK'

Denizlispor'un hem TFF 1. Lig'e hem de önümüzdeki yıllarda Süper Lig'e adını başarı ile yazdırmasını temenni eden Başkan Zolan, "Desteğimiz sizlerle de en üst seviyede devam edecektir. Bundan hiçbir kuşkunuz olmasın. Bunu kendime görev bildim. O görev bilinciyle Denizli'nin emanetini, markasına sahip çıktık. İnşallah beraber güzel başarılar nasip etsin" dedi.

SEBAHATTİN ALP