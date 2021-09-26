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Haberler Denizlispor Balıkesir İstanbul seferinde

Balıkesir İstanbul seferinde

Balıkesir İstanbul seferinde

26.9.2021

TFF Birinci Lig'de geçen hafta Keçiörengücü'nü yenerek son sırada kurtulan ve moral depolayan Balıkesirspor, pazar mesaisinde İstanbulspor deplasmanında puan arıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan. Maç TRT Avaz ve beIN Sports Max 1 kanallarından ekrana gelecek. 9. kez rakip olacağı İstanbulspor'u hiç yenemeyen Bal-Kes, oynanan 8 maçta 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Yönetim, teknik direktör Yusuf Şimşek'in takımdan ayrılmasının ardından Soner Tolungüç ile anlaşırken, Tolungüç'ün bugünkü maçta tribünde olacağı öğrenildi. Yönetimin yarın Yusuf Şimşek'in sözleşmesini feshedeceği ve Tolungüç ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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