  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor Denizlispor kenetlendi

Denizlispor kenetlendi

Horoz, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor maçına kilitlendi. Prim 7’şer bin TL olarak açıklandı.

Denizlispor kenetlendi

26.9.2021

TFF 1. Lig'de 3 maçta sıfır çektikten sonra Eyüp ve Adana maçlarıyla kendine gelen Denizlispor, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına karşın 10 kişi kalan rakibi Altınordu'ya 2-1 kaybederek taraftarlarını üzmüştü. Yarın oynanacak Samsunspor maçına kilitlenen yeşilsiyahlılarda teknik direktör Serhat Gülpınar, futbolcularını bu maça motive etmeye çalışırken, idmana arka baldırında çekme bulunan Erdal Akdari katılmadı. MR'ı çekilen Akdari'nin arka baldırında 1,5 santimlik yırtık tespit edildi ve forma giymeyeceği açıklandı. Gülpınar, "Samsun'u yenebiliriz. Bunu başarabilecek güçteyiz" dedi. Futbolcular Samsunspor'u yenerse 7'şer bin lira prim kazanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor kenetlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.