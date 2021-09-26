Denizlispor kenetlendi

TFF 1. Lig'de 3 maçta sıfır çektikten sonra Eyüp ve Adana maçlarıyla kendine gelen Denizlispor, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına karşın 10 kişi kalan rakibi Altınordu'ya 2-1 kaybederek taraftarlarını üzmüştü. Yarın oynanacak Samsunspor maçına kilitlenen yeşilsiyahlılarda teknik direktör Serhat Gülpınar, futbolcularını bu maça motive etmeye çalışırken, idmana arka baldırında çekme bulunan Erdal Akdari katılmadı. MR'ı çekilen Akdari'nin arka baldırında 1,5 santimlik yırtık tespit edildi ve forma giymeyeceği açıklandı. Gülpınar, "Samsun'u yenebiliriz. Bunu başarabilecek güçteyiz" dedi. Futbolcular Samsunspor'u yenerse 7'şer bin lira prim kazanacak.