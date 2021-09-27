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Denizlispor - Samsunspor Canlı anlatım

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 7. haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Samsunspor karşı karşıya. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Samsunspor Canlı anlatım

27.09.2021, 19:54

TFF 1. Lig'de 7. haftanın son maçında Denizlispor ile Samsunspor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya.

Ev sahibi takım, mücadele öncesi topladığı 6 puanla 16. sırada bulunuyor. 7 puana sahip konuk ekipse 12. sırada yer alıyor.

Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 18 maçta, Denizlispor kendi sahasında 7 maç kazandı, 4 maç beraberlik ile sonuçlandı, Samsunspor ise 7 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 25-19 ile Denizlispor'un üstünlüğü göze çarpıyor.

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