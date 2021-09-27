Denizlispor - Samsunspor Canlı anlatım

TFF 1. Lig'de 7. haftanın son maçında Denizlispor ile Samsunspor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya.

Ev sahibi takım, mücadele öncesi topladığı 6 puanla 16. sırada bulunuyor. 7 puana sahip konuk ekipse 12. sırada yer alıyor.

Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 18 maçta, Denizlispor kendi sahasında 7 maç kazandı, 4 maç beraberlik ile sonuçlandı, Samsunspor ise 7 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 25-19 ile Denizlispor'un üstünlüğü göze çarpıyor.